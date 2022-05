“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di lunedì 16 maggio 2022 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, lunedì 16 maggio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Giornata questa dove grazie alla vostra prestanza riuscirete ad ottenere grandissimi riconoscimenti. Sul lavoro saranno in tanti ad apprezzare il vostro operato. Il partner poi vi troverà incredibilmente affascinanti. Toro (20 aprile – 20 maggio) Avete bisogno di riflettere oggi prima di prendere qualunque decisione. I tempi non sono maturi per poter decidere cosa fare. Nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,16: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Giornata questa dove grazie alla vostra prestanza riuscirete ad ottenere grandissimi riconoscimenti. Sul lavoro saranno in tanti ad apprezzare il vostro operato. Il partner poi vi troverà incredibilmente affascinanti. Toro (20 aprile – 20) Avete bisogno di riflettere oggi prima di prendere qualunque decisione. I tempi non sono maturi per poter decidere cosa fare. Nel ...

