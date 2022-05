Turchia | Balotelli ancora in gol | ma il Galatasaray batte 3-2 l’Adana Demirspor

(Di lunedì 16 maggio 2022) Quinta sconfitta di fila perdi Marioe Vincenzo Montella. Nel match contro il, sono infatti questi ultimi ad avere la meglio. Il match si apre con la rete di Akgun, ma poi i padroni di casa la ribaltano, con la doppietta di Gomis e con la rete di Akturkoglu. In gol anche, ma non basta. Il match finisce 3-2. Adana scivolato ormai in nona posizione.che sale in undicesima. SportFace.

Advertising

SerieBnews.com

Insomma, una vera e propria trappola nei confronti di, attualmente in, all'Adana Demirspor. 'L'avvocato mi ha detto che devo dirgli (a, ndr) che ho un trauma, che non ...(AdanaDemirspor,). Persino l'armeno della Roma, l'attaccante Mkhitaryan (ex Arsenal). L'AFFARE DEL SECOLO: HAALAND Mino Raiola era un procuratore di gran fiuto. Ha visto il ... Presidente furioso: annuncio in diretta su Balotelli Mario Balotelli torna al centro dell'attenzione in Turchia dopo che il presidente dell'Adana Demirspor ha fatto un annuncio in diretta ...Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere lontano dalla Turchia. Infatti, l’ex Manchester City, potrebbe fare ritorno in Inghilterra. Dopo l’ottima stagione sin qui disputata, in cui l’ex attaccant ...