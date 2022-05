(Di lunedì 16 maggio 2022) Arriva ladel governosuidiche a ottobre fecero un sit-in pacifico nel porto del capoluogo per protestarel’obbligo di. Trenta persone, tutti cittadini italiani, sono statinei giorni scorsi con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, blocco stradale, getto pericoloso di cose all’indirizzo delle forze di polizia e per i reati di grida esediziose e di adunata sediziosa, nonché di manifestazione non autorizzata. Era il 18 ottobre 2021 quando il ministero, dell’Interno guidato da Luciana Lamorgese, spedì le forze dell’ordine a sgomberare l’area antistante l’accesso allo scalo marittimo denominato “Varco IV” che era stato occupato da un nutrito ...

Advertising

dp64ud : La vendetta dello stato si consuma fredda #nogreenpass #Trieste -

Secolo d'Italia

... che aggiunge: " Nessuno ha mai voluto, nè gli operatori di Polizia, nè le famiglie delle vittime, nè i 'sopravvissuti' a quella vicenda, nè i cittadini die l'intero Paese. Da parte ...... 'Nessuno ha mai voluto, nè gli operatori di Polizia, nè le famiglie delle vittime, nè i 'sopravvissuti' a quella vicenda, nè i cittadini die l'intero Paese. Da parte di tutti, ... Trieste, la vendetta di Draghi sui Portuali: 30 indagati per le manifestazioni contro il Green Pass Non si può rimanere indifferenti, soprattutto pensando ai due agenti uccisi e ai loro famigliari i quali non chiedevano vendetta ma solo il riconoscimento delle responsabilità". Per noi oggi i due ...Sicuramente sarà stata rispettata la legge, ma la giustizia per Pierluigi e Matteo, per le loro famiglie, per la Polizia di Stato, per Trieste, oggi è stata umiliata». Il capo della Polizia Lamberto G ...