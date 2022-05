Scenari probabili su quando escono i biglietti di Sassuolo-Milan per ospiti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) La domanda del giorno èdi, probabile match scudetto al di là delle ragionevoli scaramanzie da parte dei sostenitori rossoneri. In verità, alle porte del weekend abbiamo già fornito qualche indicazione in merito, ragion per cui stamane occorre aggiungere non tantissimo al primo report. In realtà, però, qualche chiarimento è necessario, in quanto tutti pensavano ad una svolta in arrivo solo nella giornata di martedì. In pratica, a poche ore di distanza da Sampdoria-Fiorentina e da Juventus-Lazio, come si era vociferato fino a ieri pomeriggio. Alcuni riscontri sudidi domenica prossima per i tifosiAllo stato ...