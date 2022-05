Sanzioni Russia, Borrell: “Ancora nessun accordo in Ue” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Continuiamo a discutere. Purtroppo oggi non è stato possibile trovare un accordo per finalizzare il sesto pacchetto di Sanzioni” contro la Russia, che prevede un embargo alle importazioni di petrolio nell’Ue. “La questione tornerà al Coreper e gli ambasciatori continuano a discutere”. Lo riferisce l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Affari Esteri. “Non riconosceremo un singolo km quadrato di terra ucraina presa dalla Russia. Non riconosceremo alcuna parte dell’Ucraina come parte della Federazione Russa. Difendiamo l’integrità territoriale dell’Ucraina. E quando lo diciamo, speriamo che l’Ucraina vinca questa guerra, il che significa che siano in grado di respingere l’invasione” e di rimandare “gli invasori oltre i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Continuiamo a discutere. Purtroppo oggi non è stato possibile trovare unper finalizzare il sesto pacchetto di” contro la, che prevede un embargo alle importazioni di petrolio nell’Ue. “La questione tornerà al Coreper e gli ambasciatori continuano a discutere”. Lo riferisce l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Affari Esteri. “Non riconosceremo un singolo km quadrato di terra ucraina presa dalla. Non riconosceremo alcuna parte dell’Ucraina come parte della Federazione Russa. Difendiamo l’integrità territoriale dell’Ucraina. E quando lo diciamo, speriamo che l’Ucraina vinca questa guerra, il che significa che siano in grado di respingere l’invasione” e di rimandare “gli invasori oltre i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Il sesto pacchetto di sanzioni Ue alla Russia deve includere un embargo al petrolio'. Lo scrive il minis… - Palazzo_Chigi : #G7, Draghi: Dobbiamo continuare a sostenere l’#Ucraina e andare avanti con le sanzioni alla Russia. Allo stesso te… - CottarelliCPI : L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombarda… - rosaroccaforte : RT @Gitro77: L'Italia prima delle sanzioni esportava in Russia molto più di quanto importasse. A marzo 2022 ha esportato beni per 351 milio… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Dieci anni di guerra, la profezia di Viktor Orban sull'Europa #viktororban #ucraina #russia #iltempoquotidiano https://t.co… -