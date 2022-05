Sampdoria-Fiorentina 0-0 LIVE: tutto pronto al Ferraris per il fischio d’inizio (Di lunedì 16 maggio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Fiorentina 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio ore 18.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Fiorentina 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Allo stadio, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAore 18.30 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - NedjaNav_55x : Sampdoria vs Fiorentina en directo HD Sampdoria vs Fiorentina live in HD - milbzh : ???? #SerieA Sampdoria ?? Fiorentina BTTS ?? 1.78 - _sheldah : RT @Ablekuma_pres: ?????????????? PREMIER LEAGUE Newcastle ?? Arsenal - X2 ???? SERIE A Sampdoria ?? Fiorentina - GG Juventus ?? Lazio - 1X - CalcioOggi : Sampdoria-Fiorentina, le formazioni ufficiali - -