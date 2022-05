Restaurate a Modica due Moto Guzzi storiche

(Di lunedì 16 maggio 2022)le due, modello Falcone Sport, cl. 500, in dotazione negli anni ’60 alla Polizia Locale.I due mezzi erano abbandonati da anni in un magazzino, prive di numerosi elementi meccanici e di carrozzeria, probabilmente asportati da ignoti.L’Amministrazione comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale e con il prezioso contributo del responsabile dell’autoparco comunale, Geom. Sergio Cannizzaro, ha ravvisato l’opportunità di effettuare un restauro conservativo per evitare, altrimenti, la perdita definitiva di due prestigiosi veicoli (com’erano definiti all’epoca) e anche col fine di un’ esposizione degli stessi, in manifestazioni organizzate dall’Ente. “Le due– spiega l’assessore Pietro Lorefice – ci sono state appena ...

Sono state restituite alla città le quattro statue della prima fila poste sulla scalinata della Chiesa Madre di San Pietro aa cura dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa. Sarebbero necessari altri finanziamenti per il recupero e la messa in sicurezza delle altre otto statue, anche per rendere ...E' un gruppo libero pensante: si definiscono così i promotori di "Immaginando il Futuro". "L'avvio dei cantieri per il rifacimento delle facciate nel centro storico " affermano gli ...