Reporter al Jazeera uccisa | in un video l' irruzione degli agenti israeliani in ospedale

Advertising

RaiNews : 'Modalità ingiustificabili, violata la libertà di fede' ha detto il Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista P… - Corriere : Reporter di Al Jazeera «uccisa dai militari israeliani» in Cisgiordania - Agenzia_Ansa : Una giornalista di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, è rimasta uccisa nel corso di scontri fra miliziani palestinesi e… - veronicaloiaco2 : RT @TgLa7: #ShireenAbuAkleh Le videocamere di sicurezza mostrano un gruppo nutrito di agenti, armati di manganelli, irrompere nell'ospedale… - infoitestero : Funerali della reporter di Al Jazeera, l'inviato del Vaticano contro la polizia di Israele: 'Viola la libertà relig… -

Nuove immagini sugli incidenti che hanno accompagnato il funerale dellapalestinese di al, Shireen Abu Akleh, venerdì scorso. Le videocamere di sicurezza mostrano un gruppo nutrito di agenti israeliani, armati di manganelli, irrompere nell'ospedale Saint ......l'intervento delle squadre antisommossa durante i funerali per la giornalista di Al: " ...sono intervenute per strappare le bandiere palestinesi sventolate dalla gente in omaggio alla, ...GERUSALEMME - L'intervento degli agenti di polizia durante i funerali della giornalista Shireen Abu Akleh sabato a Gerusalemme ha provocato l'indignazione internazionale. L'ultimo ad esprimersi è ...Funerali della reporter di Al Jazeera, l'inviato del Vaticano contro la polizia di Israele: 'Viola la libertà religiosa' di Paolo Rodari. La presa di posizione di padre Thomas Grysa durante una confer ...