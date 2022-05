Putin resta solo, gli alleati lo isolano e lo mollano sulla guerra in Ucraina (Di lunedì 16 maggio 2022) Vladimir Putin isolato nell'Organizzazione del Trattato per la difesa collettiva (Csto). Fra i leader dei Paesi membri dell'alleanza di difesa riuniti oggi a Mosca (oltre alla Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Armenia), solo Aleksandr Lukashenko ha rilanciato il suo appoggio all'«operazione militare speciale» contro l'Ucraina. In occasione del 30esimo anniversario dell'Organizzazione creata da Mosca sul modello della Nato, il Presidente della Bielorussia ha soprattutto criticato gli altri Presidenti (il Premier nel caso dell'Armenia), per aver fatto mancare alla Russia e alla Bielorussia, il sostegno necessario a fronte delle sanzioni Occidentali. Ricordando che la Csto aveva invece inviato forze militari in Kazakistan a gennaio per aiutare il governo a fare fronte al tentato golpe. «Siamo ora ancora ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Vladimirisolato nell'Organizzazione del Trattato per la difesa collettiva (Csto). Fra i leader dei Paesi membri dell'alleanza di difesa riuniti oggi a Mosca (oltre alla Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Armenia),Aleksandr Lukashenko ha rilanciato il suo appoggio all'«operazione militare speciale» contro l'. In occasione del 30esimo anniversario dell'Organizzazione creata da Mosca sul modello della Nato, il Presidente della Bielorussia ha soprattutto criticato gli altri Presidenti (il Premier nel caso dell'Armenia), per aver fatto mancare alla Russia e alla Bielorussia, il sostegno necessario a fronte delle sanzioni Occidentali. Ricordando che la Csto aveva invece inviato forze militari in Kazakistan a gennaio per aiutare il governo a fare fronte al tentato golpe. «Siamo ora ancora ...

