Prendono il via le “Passeggiate serali sensoriali” organizzate dal WWF Sud Milano (Di lunedì 16 maggio 2022) Di solito in questo momento dell’anno era possibile vedere le lucciole: «Quest'anno preferiamo chiamare Passeggiate serali sensoriali, in quanto con la siccità che ha colpito duro la nostra zona non possiamo prevedere la presenza di lucciole: vediamo, andremo a cercarle» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 16 maggio 2022) Di solito in questo momento dell’anno era possibile vedere le lucciole: «Quest'anno preferiamo chiamare Passeggiatesensoriali, in quanto con la siccità che ha colpito duro la nostra zona non possiamo prevedere la presenza di lucciole: vediamo, andremo a cercarle»

Advertising

Unakenonsai : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… - RiminiFuturo : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… - votrivo : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… - Petiella : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… - EOnelli : RT @chiccotesta: Pure la peste suina abbiamo a Roma per via dei cinghiali . E se la prendono con il termovalorizzatore. Veramente senza pud… -