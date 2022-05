Posillipo | domenica di sangue | pestato in acqua a colpi di casco davanti ai bagnanti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ancora un episodio di violenza documentato in quest’ultimo weekend di maggio a Napoli. A, sulla spiaggia delle Monache, una persona è stata aggredita indi, ripotando ferite alla testa. Aggredito adi, ferito un giovane L’episodio – filmato da un bagnante – è avvenuto nella giornata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Luciano Pignataro

E' il bilancio dell'ultima rissa fra giovani registrataa Napoli . Questa volta è accaduto ... Sul posto gli agenti del commissariatoe dell'Upg. Indagini in corso. Solo otto giorni ...di sangue e violenza tra giovanissimi sugli scogli di Marechiaro, dove due minori sono ... Sul posto gli agenti del commissariatoe dell'Upg, indagini in corso per identificare gli ... Riserva Rooftop: cucina, brace e cocktail bar a Posillipo Una delle due vittime è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli dove è stata operata d’urgenza. L’altro giovane è stato invece portato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta ...Una rissa a colpi di casco sulla spiaggia delle Monache a Posillipo. Un bruto tenta di annegare una seconda persona dopo averlo colpito con un casco alla testa e poi tenta di annegarlo nelle acque del ...