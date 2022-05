NCIS | il suo successo nasce da un’altra grande serie | La conoscete di sicuro anche voi

Leggi su newstv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Da vent’anni tiene incollati allo schermo i suoi appassionati, ha fan club in tutto il mondo e i personaggi sono diventati di famiglia. Ma forse non tutti sanno che non si tratta di una“di prima mano”. Le gesta della squadra investigativa della marina più famosa di tutti i tempi ha una perfetta alchimia televisiva fatta di personaggi ben delineati, storie curate ed ottimi attori. Però non è completamente “originale”, si tratta infatti di uno spin-off di un altro famoso serial degli anni Novanta. Jag (web source)Jag – Avvocati in divisa In principio era Jag – Avvocati in divisa,andata in onda dal 1995 al 2005 e nata dal genio di Donald P. Belisario. Jag è l’acronimo di Judge Advocate General’s Corps, corpo della magistratura militare che si occupa di affrontare le questioni legali delle Forze Armate degli Stati Uniti. La ...