(Di lunedì 16 maggio 2022) Non c’è partita a Phoenix dove iMavericks travolgono a domicilio iper 123-90 in una7 senza storia che permette ae compagni di vincere la serie per 4-3 e di tornare alle finali di Conference per la prima volta dal 2011. Stavolta la sfida èWarriors di Steph Curry.1 è in programma giovedì 19 Maggio. E negli occhi degli appassionati ci sarà una prestazione sensazionale di Luka. Dopo una regular season stradominata, iscelgono una delle gare decisive per buttare la stagione con la prova peggiore dell’anno. Si alza l’asticella edomina: 35 punti, 6/11 dall’arco, 10 rimbalzi e 4 assist. All’intervallo lo sloveno chiude con 27 punti, ...

I Suns sono terrificanti al tiro e subiscono unDoncic che chiude con 35 punti e 10 rimbalzi. Le finali di conferencesono quindi Miami - Boston e Golden State - Dallas. I risultati della ...Per i ragazzi di Coach Mattia Ferrari un inizio non semplice, compensato però da unsecondo ... è passato: nei playoff ogni due giorni, lo dimostrano livelli più alti come Eurolega e, può ... Nba, super Doncic in gara-7: Suns travolti, Dallas contro Golden State per il trono ad ovest Spettacolo e grandi emozioni nei play-off NBA. Boston elimina i Campioni NBA in carica. La gara 7 con Milwaukee termina con il rotondo successo dei Celtics che si impongono 109-81. Decisivi Williams ( ...Gara-7 allo Footprint Center di Phoenix è una festa per i Dallas Mavericks che mettono al tappeto i Phoenix Suns accedendo alla Finale della Western ...