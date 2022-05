Nato, la Russia da “partner” a “minaccia diretta” nei documenti ufficiali (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – La Nato potrebbe definire la Russia “minaccia diretta” nei suoi documenti strategici dal prossimo giugno, secondo quanto riportato dall’Ansa. Nato, la Russia “minaccia diretta” La Nato potrebbe definire la Russia in modo diverso. Può apparire come un dettaglio, ma ad oggi nei documenti dell’Alleanza, Mosca viene ancora definito un “partner”. Da giugno, invece, il documento Strategico degli Alleati nel vertice di Madrid, potrebbe etichettare il Cremlino come “minaccia diretta”. La notizia, diffusa da Bloomberg citando fonti interne, è di un certo valore simbolico, considerata l’escalation in corso in Ucraina e una guerra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – Lapotrebbe definire la” nei suoistrategici dal prossimo giugno, secondo quanto riportato dall’Ansa., la” Lapotrebbe definire lain modo diverso. Può apparire come un dettaglio, ma ad oggi neidell’Alleanza, Mosca viene ancora definito un “”. Da giugno, invece, il documento Strategico degli Alleati nel vertice di Madrid, potrebbe etichettare il Cremlino come “”. La notizia, diffusa da Bloomberg citando fonti interne, è di un certo valore simbolico, considerata l’escalation in corso in Ucraina e una guerra ...

