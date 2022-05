Napoli, Spalletti: “Rimpiango Insigne, ora bisogna trovare la stessa qualità” (Di lunedì 16 maggio 2022) Ai microfoni di DAZN, al termine della partita contro il Genoa, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo della partita ma anche dell’addio del capitano Lorenzo Insigne. “Addio Lorenzo Insigne? Ho cominciato a rimpiangerlo quando c’è stata la certezza della sua partenza. È una scelta che va accetta. bisogna andare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Ai microfoni di DAZN, al termine della partita contro il Genoa, Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato non solo della partita ma anche dell’addio del capitano Lorenzo. “Addio Lorenzo? Ho cominciato a rimpiangerlo quando c’è stata la certezza della sua partenza. È una scelta che va accetta.andare L'articolo

Advertising

claudioruss : Dopo gli striscioni contro #DeLaurentiis, #Spalletti e la stampa locale, contestate anche le magliette 2021-2022 de… - sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - enzolimatola : Dedicato ai giornalisti ' pandisti' che seguono il #Napoli e non amano chi li ha riempiti di ridicolo: 'dòppe l'e… - Nico40291708 : @pisto_gol Che differenza di cultura w civiltà calcistica. Sono contenti dell'allenatore e sono per ora al 4 posto… -