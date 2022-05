McDonald’s lascia la Russia: inizierà la vendita di tutte le attività a un’impresa locale (Di lunedì 16 maggio 2022) McDonald’s sta per iniziare il processo di vendita di tutte le sue attività in Russia a un’impresa locale. I negozi non utilizzeranno più il nome, il logo e il marchio. La scelta di andare via dal Paese arriva a seguito dell’invasione dell’Ucraina decisa da Vladimir Putin. In tutto, si tratta di 850 ristoranti, che impiegano circa 62.000 lavoratori. La società con sede a Chicago aveva annunciato a marzo che avrebbe chiuso temporaneamente i suoi negozi in Russia, specificando che avrebbe continuato a pagare i suoi dipendenti. Ora pagherà gli stipendi fino a che la vendita non sarà chiusa. Mantenere le attività in Russia, ha spiegato il colosso del fast food, «non è più sostenibile, né è coerente con i ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022)sta per iniziare il processo didile suein. I negozi non utilizzeranno più il nome, il logo e il marchio. La scelta di andare via dal Paese arriva a seguito dell’invasione dell’Ucraina decisa da Vladimir Putin. In tutto, si tratta di 850 ristoranti, che impiegano circa 62.000 lavoratori. La società con sede a Chicago aveva annunciato a marzo che avrebbe chiuso temporaneamente i suoi negozi in, specificando che avrebbe continuato a pagare i suoi dipendenti. Ora pagherà gli stipendi fino a che lanon sarà chiusa. Mantenere lein, ha spiegato il colosso del fast food, «non è più sostenibile, né è coerente con i ...

