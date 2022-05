Libere di vivere approda in Puglia dove incontrerà le calciatrici di Women Lecce (Di lunedì 16 maggio 2022) L’esposizione itinerante Libere di…vivere approda a Lecce per la quinta tappa del Tour 2022: da giovedì 19 maggio a sabato 21 maggio 2022, nell’ex Convento dei Teatini in via Vittorio Emanuele II, 5. Tre giorni di incontri, mostre e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza, in collaborazione con Fondazione Fidapa Onlus e Matria Puglia. Il progetto, giunto alla terza edizione, è organizzato da Global Thinking Foundation, presieduta da Claudia Segre e nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale. “La Puglia è un territorio a noi molto caro dove abbiamo attivato nel corso degli anni una serie ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022) L’esposizione itinerantedi…per la quinta tappa del Tour 2022: da giovedì 19 maggio a sabato 21 maggio 2022, nell’ex Convento dei Teatini in via Vittorio Emanuele II, 5. Tre giorni di incontri, mostre e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza, in collaborazione con Fondazione Fidapa Onlus e Matria. Il progetto, giunto alla terza edizione, è organizzato da Global Thinking Foundation, presieduta da Claudia Segre e nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale. “Laè un territorio a noi molto caroabbiamo attivato nel corso degli anni una serie ...

