L’addio di Chiellini: “Grazie a tutti, tifosi e avversari” (Di lunedì 16 maggio 2022) È tutto pronto per l'ultima partita di Giorgio Chiellini allo Stadium, dove saluterà la Juventus dopo ben diciassette anni passati insieme. Il capitano saluterà i 40mila tifosi bianconeri attesi allo stadio per la partita contro la Lazio. Chiellini però prima della partita ha voluto dedicare un lungo messaggio d'addio sui social ai tifosi e alla Juventus: "E` arrivato il giorno. Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà. La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l`esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l`accettazione della sconfitta. L`ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni, dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 16 maggio 2022) È tutto pronto per l'ultima partita di Giorgioallo Stadium, dove saluterà la Juventus dopo ben diciassette anni passati insieme. Il capitano saluterà i 40milabianconeri attesi allo stadio per la partita contro la Lazio.però prima della partita ha voluto dedicare un lungo messaggio d'addio sui social aie alla Juventus: "E` arrivato il giorno. Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà. La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l`esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l`accettazione della sconfitta. L`ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni, dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa ...

