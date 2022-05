La Lazio rovina la festa della Juve | 2-2

(Di lunedì 16 maggio 2022) – Erano convinti i bianconeri di aver consolato con tre punti un campionato deludente con una netta vittoria contro la. E invece, sul 2-0, prima Patric spingendo all’autogol Alex Sandro, e poi Milinkovic Savic con un gran gol all’ultimo secondo a conclusione di una splendida e vigorosa azione, hannoto la, beh, diciamo la festicciolantus impegnata, insieme a un pubblico esultante, a salutare Chiellini e Dybala che volano verso altri lidi. Che volete fare, laè questa qua. Si becca due gol per imperdonabili distrazionidifesa, conquista il centrocampo, conduce il gioco e infine, con Patric – sempre più pronto in attacco che a protezione di Strakosha – e poi con un capolavoro di grinta, di “tigna” e di precisione del mai domo ...

Ieri, oggi, domani Fra amarcord e futuro, Juve -è soprattutto saluto per Chiellini e Dybala, fra cori e striscioni che accompagnano il loro ingresso in campo, da titolari, anzi da capitano e ...Lanon gioca come sa e palleggia dando la sensazione di essere superficiale. A circa dieci minuti dalla fine del primo tempo, la Juve, senza neanche tanto impegnarsi, va al raddoppio. Cambio di ...Juventus-Lazio, le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN al fischio finale della gara contro i biancocelesti.Per il resto la Lazio è in formazione-tipo ... la zampata del serbo è decisiva per il 2-2 definitivo e rovina l’ultima in casa della Juve.