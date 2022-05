Isola, scoppia il bubu - gate: che fine ha fatto? (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel confrontarsi con Mercedesz Henger sulla notte appena passata, Carmen ha spiegato di non riuscire a dormire senza il suo pupazzo: che fine ha fatto bubu? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel confrontarsi con Mercedesz Henger sulla notte appena passata, Carmen ha spiegato di non riuscire a dormire senza il suo pupazzo: cheha? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '...

Advertising

infoitcultura : Scoppia la discussione tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola 16 - tuttopuntotv : Scoppia la discussione tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola 16 #isola #IsoladeiFamosi - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, lettera d'amore per Nicolas Vaporidis (lui scoppia a piangere): «Ali aspettami che torn - infoitcultura : Isola 2022, una lettera d'amore per Vaporidis: «Ti seguo ogni giorno». E lui scoppia a piangere - zazoomblog : Isola 2022 una lettera damore per Vaporidis: Ti seguo ogni giorno. E lui scoppia a piangere - #Isola #lettera… -