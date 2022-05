Incidente ad Acerra | muore l’architetto Nicola Stellato

(Di lunedì 16 maggio 2022) Domenica di sangue sulle strade di, 60 anni, è morto in un sinistro avvenuto nei pressi dell’ex stabilimento Montefibre, nella zona Asi della città. La dinamica è ancora da chiarire.in zona Asi:Secondo una prima ricostruzione,viaggiava in sella al suo scooter quando avrebbe L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Incidente ad Acerra, morto l’architetto Nicola Stellato - infoitinterno : Acerra, architetto muore in incidente stradale - infoitinterno : Incidente stradale ad Acerra: morto l’architetto Nicola Stellato, aveva 60 anni - corrmezzogiorno : #Napoli Incidente ad Acerra, morto l’architetto Nicola Stellato - MauroSaggiomo : RT @NapoliToday: #Incidentistradali Spaventoso incidente nel cuore della notte: ci sono feriti -

mortale ad, dove ha perso il 64enne Nicola Stellato. Architetto, ex consigliere comunale Pd di, era molto conosciuto e stimato. Stellato era a bordo di uno scooter nei ...Un motociclista è morto in seguito ad unstradale avvenuto stamattina nella zona Asi di. L'uomo, Nicola Stellato, architetto di 64 anni, ex consigliere comunale Pd diera bordo di uno scooter nei pressi dell' ex ...Nicola Stellato, architetto di 60 anni di Acerra, era bordo di uno scooter in prossimità dell'ex stabilimento della Montefibre ...La newsletter di Corriere del Mezzogiorno - Campania Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Campania iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Mezzogiorno shadow. Era un architetto mol ...