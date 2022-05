Incendio Monterotondo, fabbrica di vernici devastata dalle fiamme. Si teme la nube tossica (Di lunedì 16 maggio 2022) L'Incendio nella fabbrica di vernici vicino a Monterotondo Per approfondire : Foto : Incendio Monterotondo: le prime immagini Roma, 16 maggio 2022 " È scattato il livello pi ù alto d'allarme nella ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) L'nelladivicino aPer approfondire : Foto :: le prime immagini Roma, 16 maggio 2022 " È scattato il livello pi ù alto d'allarme nella ...

Advertising

Lazio_TV : MONTEROTONDO: INCENDIO IN UNA FABBRICA DI VERNICI. - quartomiglio : Incendio di oggi #16maggio a #Monterotondo, in corso le attività dei #vigilidelfuoco; personale tecnico #ARPALazio… - magdulka64 : RT @chilhavistorai3: “Tenete chiuse le finestre, non recatevi nell’area“: Avviso del comune di #Monterotondo per il grosso incendio in un’a… - Scrittomisto : Fuoco a Monterotondo. Scoppia incendio in una fabbrica di vernici - Affaritaliani : Fuoco a Monterotondo. Scoppia incendio in una fabbrica di vernici -