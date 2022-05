Il vincitore di Amici 2022 | la critica e tutti gli altri premi

(Di lunedì 16 maggio 2022) Viene eletto oggi ildi: ecco chi ha trionfato nella ventunesima edizione del programma TV di Maria De Filippi. VinceLuigi! Poche le sorprese in una finale alquanto prevedibile. I concorrenti più forti si sono fatti strada nel corso del talent show ed erano quindi perfettamente riconoscibili in finale. Stiamo parlando di quelli che hanno ottenuto le più alte percentuali di voto al televoto, ossia Alex e Luigi. La super sfida di ballo, e dell’intero programma, era la loro. E la finale di cantoa Luigi Strangis, che prevale su Alex per una manciata di voti in un testo a testa vertiginoso. Luigi Strangis accede quindi alla finalissima e sfida ildella categoria ballo. La sfida delle sfide in finale è tra Luigi e Michele. Al ...

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - IlContiAndrea : È #Luigi il vincitore assoluto della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo posto per il ballerino… - PatruConstantin : @AmiciUfficiale vincitore di Amici grande Luigi congratulazioni - BufaliniSusy : RT @hope1Dcome_back: Ma solo io ero interessata al vincitore di Amici Senior? #purtroppo #Amici21 -

