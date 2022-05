Francesco de Core nuovo direttore del Mattino (Di lunedì 16 maggio 2022) Caltagirone Editore comunica che, a decorrere dal prossimo 2 giugno, Francesco de Core sarà il direttore del quotidiano Il Mattino. De Core ha ricoperto il ruolo di vice direttore del Corriere dello Sport-Stadio e in precedenza è stato caporedattore centrale al Mattino per oltre 10 anni. Prende il posto di Federico Monga, che lascia la direzione del quotidiano con sede a Napoli per andare a ricoprire l’incarico di vice direttore della Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Caltagirone Editore comunica che, a decorrere dal prossimo 2 giugno,desarà ildel quotidiano Il. Deha ricoperto il ruolo di vicedel Corriere dello Sport-Stadio e in precedenza è stato caporedattore centrale alper oltre 10 anni. Prende il posto di Federico Monga, che lascia la direzione del quotidiano con sede a Napoli per andare a ricoprire l’incarico di vicedella Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Marco_Evang : RT @RobMaida: Complimenti ammirati a Francesco de Core, nuovo direttore de Il Mattino. Il Corriere dello Sport perde una bellissima person… - luigidalise : Dal prossimo 2 giugno, Francesco de Core sarà il direttore del @mattinodinapoli - ElioLannutti : Francesco De Core nuovo direttore del quotidiano Il Mattino di Napoli - PremioBeneduce : RT @lebuonenotizie: Auguri a #FrancescodeCore per la nomina a nuovo direttore de @mattinodinapoli: per la prima volta dopo anni un campano… - unborgodilibri : RT @lebuonenotizie: Auguri a #FrancescodeCore per la nomina a nuovo direttore de @mattinodinapoli: per la prima volta dopo anni un campano… -