“È l’inizio di una nuova era”, la Svezia chiede ufficialmente di entrare nella Nato (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo l’annuncio formale della Finlandia che ha iniziato ufficialmente i passi parlamentari per formulare la richiesta di entrata all’interno dei Paesi che hanno sottoscritto il Patto Atlantico, anche la Svezia muove i suoi passi ufficiali in direzione della Nato. E lo fa anticipando i tempi rispetto ai “vicini”. Perché oggi pomeriggio la premier Magdalena Andersson ha parlato al termine dell’incontro-confronto all’interno del Riksdag, il parlamento unicamerale, dove è stato deciso di procedere con la richiesta di entrare a far parte della difesa della Nato e abbandonare il suo stato di neutarlità. Svezia Nato, ora arriva la richiesta ufficiale del Paese scandinavo Nel corso della conferenza stampa al termine di quell’incontro in Parlamento, Magdalena Andersson ha ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo l’annuncio formale della Finlandia che ha iniziatoi passi parlamentari per formulare la richiesta di entrata all’interno dei Paesi che hanno sottoscritto il Patto Atlantico, anche lamuove i suoi passi ufficiali in direzione della. E lo fa anticipando i tempi rispetto ai “vicini”. Perché oggi pomeriggio la premier Magdalena Andersson ha parlato al termine dell’incontro-confronto all’interno del Riksdag, il parlamento unicamerale, dove è stato deciso di procedere con la richiesta dia far parte della difesa dellae abbandonare il suo stato di neutarlità., ora arriva la richiesta ufficiale del Paese scandinavo Nel corso della conferenza stampa al termine di quell’incontro in Parlamento, Magdalena Andersson ha ...

