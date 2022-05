Di Maio | Fico | Giorgetti | Fedriga | Delrio | Brunetta e Così nei partiti scoppia il caso degli irregolari Inside

Advertising

TeeioIoete : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Quando ascolto che a nome di tutti noi Italiani parlano Fico e Di Maio mi sopraggiunge un groppo ai coglioni..., - Panisperna_1713 : @Marilena0407 @curziomaltesetw @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Io di sinistra vedo solo Fico. Gli altri sono sul democ… - Surfiniae : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Quando ascolto che a nome di tutti noi Italiani parlano Fico e Di Maio mi sopraggiunge un groppo ai coglioni..., - MaurizioTorchi2 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Quando ascolto che a nome di tutti noi Italiani parlano Fico e Di Maio mi sopraggiunge un groppo ai coglioni..., - dolores20943592 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Quando ascolto che a nome di tutti noi Italiani parlano Fico e Di Maio mi sopraggiunge un groppo ai coglioni..., -

Domani

Se il capoluogo campano è considerato un feudo del presidente della Camera, Roberto, la provincia è storicamente più vicina al titolare della Farnesina, natìo di Pomigliano d'Arco. Di, ...... e invece con Mattarella lungodegente al Quirinale, i Cinque stelle meridionali come primo partito, premier emeriti come Giuseppe Conte, ministri come Luigi Di, La Morgese, presidenti come, ... In Campania Luigi Di Maio vuole mostrare al Pd di essere affidabile Gli irregolari. E' la nuova categoria di politici che sta emergendo nell'ultimo anno di legislatura, con le elezioni politiche all'orizzonte e il Palazzo stretto tra la guerra in Ucraina e la coda del ...Se a Roma Giuseppe Conte fa traballare l'alleanza giallorossa, in provincia di Napoli è Luigi Di Maio a rendersi affidabile agli occhi del Pd ...