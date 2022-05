Dà fuoco alla casa, gravi marito e moglie nel Biellese (Di lunedì 16 maggio 2022) commenta Un uomo è stato trasportato in pronto soccorso per un intossicazione da fumo. Stando a quanto emerso, avrebbe dato fuoco alla sua abitazione. E' accaduto ad Andorno Micca, nel Biellese. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 maggio 2022) commenta Un uomo è stato trasportato in pronto soccorso per un intossicazione da fumo. Stando a quanto emerso, avrebbe datosua abitazione. E' accaduto ad Andorno Micca, nel. ...

