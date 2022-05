Cresce la domanda di armi, ma l'industria della Difesa ha un problema: l'inflazione (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scorso 4 maggio, presentando i risultati del primo trimestre 2022 di Leonardo, l’ad Alessandro Profumo ha comunicato alcune ottime notizie. Per esempio, ha dett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 16 maggio 2022) Lo scorso 4 maggio, presentando i risultati del primo trimestre 2022 di Leonardo, l’ad Alessandro Profumo ha comunicato alcune ottime notizie. Per esempio, ha dett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

JohnTyr56340361 : @RuiniAlex @OutsiderMan23 @micheleboldrin il valore cresce se c'è piu domanda che offerta, come tutto. c'entra nien… - informatori_it : Il settore biotech è in rapida crescita e cresce anche la domanda di lavoro. Ecco quali saranno i professionisti pi… - RuiniAlex : @JohnTyr56340361 @OutsiderMan23 @micheleboldrin Ma poi riformulo la mia domanda: se ho un debito da pagare in euro… - MarziaSilvi : @cresce_m Purtroppo non te le posso spiegare, ma sono certa che la tua non era una domanda....... - Flavr7 : RT @EntropicBazaar: sovrapproduzione relativa; relativa perché mentre cresce a quantità di beni prodotti, diminuisce la domanda di lavorato… -