Chiellini saluta la Juventus con un lungo messaggio (Di lunedì 16 maggio 2022) Attraverso un post su Instagram, Giorgio Chiellini ha salutato i propri tifosi con un messaggio. Il difensore lascerà la Juventus e stasera sarà l’ultima gara in casa con la maglia bianconera. Di seguito, le parole di Chiellini. “E’ arrivato il giorno. Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà. La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l’accettazione della sconfitta. L’ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni, dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff… Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto la cura di raccogliere, conservare e custodire. Tre. Il mio numero. Ma anche le sensazioni che ora ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Attraverso un post su Instagram, Giorgiohato i propri tifosi con un. Il difensore lascerà lae stasera sarà l’ultima gara in casa con la maglia bianconera. Di seguito, le parole di. “E’ arrivato il giorno. Questa sera un vortice di emozioni mi attraverserà. La Juve per me è stata tutto. La mia giovinezza, l’esperienza, la maturità. La voglia di vincere, la gioia del trionfo, l’accettazione della sconfitta. L’ebrezza della sfida, il duello in campo, la mia testa sempre fasciata. E poi i campioni, dentro e fuori dal prato verde, gli allenatori, i dirigenti, tutte le persone dello staff… Uomini che sono passati lasciandomi sempre qualcosa. Qualcosa che ho avuto la cura di raccogliere, conservare e custodire. Tre. Il mio numero. Ma anche le sensazioni che ora ...

