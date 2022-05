Cambiano scenari con l’aggiornamento iOS 16 sulle interazioni con app (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sono diverse novità che dobbiamo aspettarci nel corso delle prossime settimane con l’aggiornamento iOS 16. Se da un lato il suo esordio sul mercato si avrà solo durante il mese di settembre, come da tradizione con Apple insieme all’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 14, allo stesso tempo la presentazione è in programma i primi di giugno. Vediamo come stanno le cose, dunque, visto che non andremo incontro a rivoluzioni, ma ad alcuni nuovi elementi sui quali vale la pena concentrarsi già in questa fase per il pubblico. Come evolvono le cose con l’aggiornamento iOS 16, a proposito delle interazioni con le app Fino ad oggi ci siamo concentrati soprattutto sui modelli compatibili con il pacchetto software in questione, stando a quanto riportato pochi giorni fa, ma ora è lecito focalizzarsi anche su altri aspetti inerenti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci sono diverse novità che dobbiamo aspettarci nel corso delle prossime settimane coniOS 16. Se da un lato il suo esordio sul mercato si avrà solo durante il mese di settembre, come da tradizione con Apple insieme all’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 14, allo stesso tempo la presentazione è in programma i primi di giugno. Vediamo come stanno le cose, dunque, visto che non andremo incontro a rivoluzioni, ma ad alcuni nuovi elementi sui quali vale la pena concentrarsi già in questa fase per il pubblico. Come evolvono le cose coniOS 16, a proposito dellecon le app Fino ad oggi ci siamo concentrati soprattutto sui modelli compatibili con il pacchetto software in questione, stando a quanto riportato pochi giorni fa, ma ora è lecito focalizzarsi anche su altri aspetti inerenti ...

