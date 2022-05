(Di lunedì 16 maggio 2022) Per la stagione 2022, l' ASIing Group ha messo a punto un calendario composto da otto appuntamenti, con l'evento clou rappresentato da ASI Go -- Coppa dei Campioni in programma dal 20 ...

Advertising

luca_gastaldi : LA SCUOLA DEI CAMPIONI TORNA ALLE ORIGINI CON ASI GO-KART SHOW: OLTRE 100 KART STORICI A JESOLO DAL 20 AL 22 MAGGIO… - asi_torino : Amici del Kart di Biella vi aspetta, per info o iscrizioni contattate i numeri indicati -

QN Motori

Per la stagione 2022, l'Karting Group ha messo a punto un calendario composto da otto appuntamenti, con l'evento clou rappresentato daGo -Show - Coppa dei Campioni in programma dal 20 al 22 maggio alla Pista Azzurra di Jesolo (Venezia) . Sono attesi oltre 100 go -storici con partecipanti provenienti da 11 nazioni: ......è stato quello dell' Automotoclub Storico Italiano (), federazione che, oltre alle auto e alle moto, si occupa di tutti i veicoli storici, comprese imbarcazioni, aerei, mezzi pesanti, goe ... ASI Go Kart Show a Jesolo dal 20 al 22 maggio - QN Motori