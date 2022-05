Amici 21, sorpresa per Alex. Ermal Meta accetta la proposta di un fan: 'Aprirà i miei concerti' (Di lunedì 16 maggio 2022) . Il cantante ha twittato durante la diretta della finale , tifando per il pupillo di Lorella Cuccarini ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022) . Il cantante ha twittato durante la diretta della finale , tifando per il pupillo di Lorella Cuccarini ...

Advertising

mengonimarco : Domani una sorpresa su Tik Tok… per tutti gli Amici! #Amici21 #NoStress - amaliesxtre : RT @jdbmyeverythjng: Ha fatto un percorso meraviglioso, è cresciuto tanto, ogni sua esibizione una sorpresa, una nuova emozione, mai sconta… - jdbmyeverythjng : Ha fatto un percorso meraviglioso, è cresciuto tanto, ogni sua esibizione una sorpresa, una nuova emozione, mai sco… - Leeo_nki : Luigi è stata una sorpresa inaspettata, tornando indietro a mesi fa non me lo sarei mai immaginato lì a sollevare la coppa. #Amici - stopridingmyD : Io tenevo la torta perché era tutta una sorpresa organizzata tra noi amici intimi non gli ho fatto neanche gli augu… -