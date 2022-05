Video Internazionali Roma 2022 | Djokovic batte Ruud 6 - 4 | 6 - 3 | gli highlights

(Di domenica 15 maggio 2022) Nella semifinale del torneo di tennis Atp deglidi, il serbo Novakper 6 - 4, 6 - 3 il norvegesee si qualifica per la finale, dove affronterà il greco ...

Nella semifinale del torneo di tennis Atp deglidi Roma 2022, il serbo Novak Djokovic batte per 6 - 4, 6 - 3 il norvegese Ruud e si qualifica per la finale, dove affronterà il greco Tsitsipas. Guarda gli highlights del matchI Maneskin sono tornati all'Eurovision Song Contest a un anno dalla vittoria come ospitidella kermesse europea. Dopo l'esibizione, il leader del gruppo Damiano David dal Palco del PalaAlpitour di Torino ha lanciato una 'frecciatina' al presidente francese Emmanuel Macron ...Nella fabbrica brasiliana della disinformazione climatica i social sono uno strumento feroce, di fatto una motosega digitale, con video di influencer che giustificano ... Questi strumenti sono stati ...La difesa di Matteo Salvini chiederà l'acquisizione di un nuovo video fondamentale emerso durante l'ultima udienza del processo Open arms ...