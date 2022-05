Uomini e Donne, raggiunto il punto di rottura tra due ex protagonisti – l’annuncio definitivo (Di domenica 15 maggio 2022) Novità importante per un ex protagonista di Uomini e Donne: è ritornato single ed ha deciso di annunciarlo a tutti. Cosa sarà successo? Stiamo parlando dell’ex cavaliere Marcello Messina, uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, il più seguito d’Italia. La notizia è ufficiale ed è stata diffusa dal diretto interessato. Il pubblico e i fan si sono chiesti se la scelta fosse definitiva e a quanto pare lo è. Se una coppia si disfa, un altra si unisce sempre più: stiamo parlando di un’altra coppia di ‘Uomini e Donne’ che, al contrario di Marcello Messina, ha annunciato una felicissima notizia. Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono conosciuti nello studio di Canale 5 e la loro relazione sta andando più che bene. Tanto bene che hanno deciso di ufficializzare la loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 15 maggio 2022) Novità importante per un ex protagonista di: è ritornato single ed ha deciso di annunciarlo a tutti. Cosa sarà successo? Stiamo parlando dell’ex cavaliere Marcello Messina, uno deidel dating show di Maria De Filippi, il più seguito d’Italia. La notizia è ufficiale ed è stata diffusa dal diretto interessato. Il pubblico e i fan si sono chiesti se la scelta fosse definitiva e a quanto pare lo è. Se una coppia si disfa, un altra si unisce sempre più: stiamo parlando di un’altra coppia di ‘’ che, al contrario di Marcello Messina, ha annunciato una felicissima notizia. Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono conosciuti nello studio di Canale 5 e la loro relazione sta andando più che bene. Tanto bene che hanno deciso di ufficializzare la loro ...

Advertising

elenabonetti : La scelta democratica è la cura di un desiderio di comunità che ci fa umani: questo è il Family Act, essere al serv… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - luisaMononoke : RT @Mel0nella: Ma voi vi rendete conto che Elisabetta Franchi who the fuck is, è ascesa alla ribalta da quando la sorella è a Uomini e Donn… - SotgiuLuigi : RT @micheleleccese: Chissà se donne e uomini che sostengono non ci sia nulla di male al “fischio” per strada, sono favorevoli nel ricevere… -