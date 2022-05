Solo applausi per Blanco e Mahmood, Pausini incanta, ma le giurie che gara hanno visto? Il Top&Flop della finale di Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) L’ultima serata dell’Eurovision Song Contest si sta avviando verso la conclusione. Manca poco al conteggio dei voti, al calo di pressione di Laura Pausini e all’incoronazione dei Kalush Orchestra come vincitori di questa edizione. Sul palco sale una donna. Vestito scuro, trucco semplice, capelli sciolti. Giusto un po’ mossi. Comincia a cantare. Il pubblico riconosce le parole di Non ho l’età e inizia ad accompagnarla. Lei rimane ferma. È la voce a muoversi al suo posto. L’esibizione di Gigliola Cinquetti è passata sotto silenzio rispetto a tutto quello che abbiamo visto in questi giorni. Eppure è lì, elegante e sicura, a ricordarci che questo festival non è un prodotto della nostra epoca ma un’eredità che viene tramandata da lontano. Gigliola Cinquetti è nata nel 1947 ed è stata la prima italiana a vincere un ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) L’ultima serata dell’Song Contest si sta avviando verso la conclusione. Manca poco al conteggio dei voti, al calo di pressione di Laurae all’incoronazione dei Kalush Orchestra come vincitori di questa edizione. Sul palco sale una donna. Vestito scuro, trucco semplice, capelli sciolti. Giusto un po’ mossi. Comincia a cantare. Il pubblico riconosce le parole di Non ho l’età e inizia ad accompagnarla. Lei rimane ferma. È la voce a muoversi al suo posto. L’esibizione di Gigliola Cinquetti è passata sotto silenzio rispetto a tutto quello che abbiamoin questi giorni. Eppure è lì, elegante e sicura, a ricordarci che questo festival non è un prodottonostra epoca ma un’eredità che viene tramandata da lontano. Gigliola Cinquetti è nata nel 1947 ed è stata la prima italiana a vincere un ...

