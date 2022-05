MJF | “Gli ex WWE non riescono nemmeno ad annusarmi il sospensorio | guadagnano troppo”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 15 maggio 2022) MJF ha recentemente parlato con Rasslin’ del suo futuro, continuando a stuzzicare gli ascoltatori suggerendo un possibile passaggio alla WWE. Il suo contratto in scadenza nel 2024 è un argomento di cui ha parlato più volte, e sul quale continua a tornare, in bilico tra work e realtà. Una cosa è certa, però: sia che rimanga in AEW o che si trasferisca, MJF ha intenzione di guadagnare molti soldi. “Lasciate che vi spieghi una cosa: entro il 2024, papino guadagnerà più soldi di quanti ne abbiano guadagnati gli Hardys in tutta la loro. Non vedo l’ora di lasciare questa compagnia. Oh no, spero che questo non faccia arrabbiare nessuno in ufficio, oh no! Chi ha detto AEW? Io non ho detto AEW, tu hai appena detto AEW, forse l’ho fatto, forse no. Forse sono di cattivo umore, forse odio il mio capo, forse amo il mio capo, chi lo sa? Penso che in questa compagnia stiano succedendo un ...