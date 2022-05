Lazio, Sarri perde Ciro per Torino (Di domenica 15 maggio 2022) Alex Ferrari nato a Modena l'1 luglio del 1994 ha «azzoppato» Immobile, otto giorni fa. Ciro non ci sarà, a meno di miracoli, ieri non ha superato il provino a Formello. Ha corso a parte con gli scarpini, ha provato a spingere un po' per vedere la reazione della caviglia toccata dura nei minuti iniziali della partita contro la Sampdoria, poi ha alzato bandiera bianca. La botta del difensore è stata fatale, troppo dolore, meglio evitare inutili rischi anche se mancano solo due partite di campionato e sia lui per la classifica del bomber, sia la Lazio si giocano tanto in questi 180 minuti. Per carità, Ciro ci proverà fino all'ultimo ma le sensazioni negative di ieri pomeriggio lasciano poco spazio alla speranza. Immobile è anche diffidato, meglio preservarlo per l'ultima in casa contro il Verona che, con tutta probabilità sarà una partita ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Alex Ferrari nato a Modena l'1 luglio del 1994 ha «azzoppato» Immobile, otto giorni fa.non ci sarà, a meno di miracoli, ieri non ha superato il provino a Formello. Ha corso a parte con gli scarpini, ha provato a spingere un po' per vedere la reazione della caviglia toccata dura nei minuti iniziali della partita contro la Sampdoria, poi ha alzato bandiera bianca. La botta del difensore è stata fatale, troppo dolore, meglio evitare inutili rischi anche se mancano solo due partite di campionato e sia lui per la classifica del bomber, sia lasi giocano tanto in questi 180 minuti. Per carità,ci proverà fino all'ultimo ma le sensazioni negative di ieri pomeriggio lasciano poco spazio alla speranza. Immobile è anche diffidato, meglio preservarlo per l'ultima in casa contro il Verona che, con tutta probabilità sarà una partita ...

Advertising

DAZN_IT : Come ha detto Sarri: “Un gol che è tanta roba”. #DAZN #LuisAlberto #Lazio - AlfredoPedulla : #Lazio: cena #Lotito-#Sarri per parlare di futuro. #Fabiani opzione concreta ma non per il settore giovanile.… - LALAZIOMIA : Mercato Lazio, contatto Sarri-Matic: le ultime - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri sfida Mourinho: derby di mercato per un big della Premier - - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, Sarri contatta la stella dello United: le ultime - -