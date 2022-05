Internazionali d’Italia, Salvini si complimenta con Djokovic: “Più forte di tutto e tutti” (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Novak Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il segretario della Lega Matteo Salvini (foto) fa i complimenti a Novak Djokovic per la sua vittoria negli Internazionali di Tennis d’Italia, in cui ha battuto in finale Stefanos Tsitsipas. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – “Novakvince glidi Roma, piùdie di! Grande Nole”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il segretario della Lega Matteo(foto) fa i complimenti a Novakper la sua vittoria neglidi Tennis, in cui ha battuto in finale Stefanos Tsitsipas. L'articolo L'Opinionista.

