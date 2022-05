Incidente Corleone Palermo | muoiono due giovanissimi

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 15 maggio 2022) Ancora uncon esito mortale sulle strade italiane e purtroppo ancora vittime giovanissime. È accaduto a, in provincia di, sulla statale 118. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 maggio.: cosa è accaduto Secondo quanto emerso a bordo di un'auto viaggiavano quattro giovani ragazzi. La vettura, ad un certo punto, sarebbe finita fuori strada e a causa della dinamica due dei quattro occupanti sono stati sbalzati al di fuori del veicolo. Per entrambi non c'è stato nulla da fare. Avevano diciotto e sedici anni. Feriti, invece, gli altri due occupanti del veicolo. Hanno diciannove e diciassette anni e, dopo l'intervento dei sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale. A chiarire la dinamica dell'accaduto saranno le indagini che ...