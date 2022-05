Il doloroso annuncio di Britney Spears | Abbiamo perso il nostro bambino

Advertising

redazionerumors : Britney Spears ha perso il suo bambino, il doloroso annuncio su Instagram: “Siamo devastati” Leggi l'articolo compl… -

Primo Articolo

Ad aprile la cantante aveva svelato di essere incinta del compagno Sam Asghari, con cui presto convolerà a ...Il tono dell'era tranquillo e quasi rispettoso; le indicazioni della vettura e della targa ... All'interno della coalizione si aprì unconflitto: i socialisti erano per la trattativa, ... Serena Bortone, il doloroso annuncio in diretta: “Se n’è andata così…” Ad aprile la cantante aveva svelato di essere incinta del compagno Sam Asghari, con cui presto convolerà a nozze ...Solo un mese fa Britney Spears aveva annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio. Una gravidanza che purtroppo si è interrotta prima del previsto. A svelarlo è stata la popstar attraverso il ...