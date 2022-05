Gianluca Vacchi in lite con il fratello: chiesto il pignoramento dei beni del dj (Di domenica 15 maggio 2022) Debiti, pignoramenti e liti in famiglia. Gianluca Vacchi non è solo siparietti divertenti e balletti imperdibili, l’altra faccia di Mr Enjoy è il lato imprenditoriale, le intuizioni manageriali, le questioni economiche con il fratello, la gestione del patrimonio di famiglia, gli screzi con i cugini. L’ultima puntata della saga Vacchi vede Gianluca e il fratello Bernardo l’uno contro l’altro. I beni del dj dovranno essere pignorati per 200mila euro: colpa di un affare andato male. Prima le questioni per la gestione del patrimonio famigliare, poi la separazione dal fratello e ora di nuovo in tribunale uno di fronte all’altro. Gianluca, estroso e sempre sopra le righe, star dei social e dj, deve pagare a Bernardo, introverso, sobrio e ... Leggi su blog.libero (Di domenica 15 maggio 2022) Debiti, pignoramenti e liti in famiglia.non è solo siparietti divertenti e balletti imperdibili, l’altra faccia di Mr Enjoy è il lato imprenditoriale, le intuizioni manageriali, le questioni economiche con il, la gestione del patrimonio di famiglia, gli screzi con i cugini. L’ultima puntata della sagavedee ilBernardo l’uno contro l’altro. Idel dj dovranno essere pignorati per 200mila euro: colpa di un affare andato male. Prima le questioni per la gestione del patrimonio famigliare, poi la separazione dale ora di nuovo in tribunale uno di fronte all’altro., estroso e sempre sopra le righe, star dei social e dj, deve pagare a Bernardo, introverso, sobrio e ...

