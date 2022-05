Ghoulam in campo all’ultima al Maradona, i tifosi: “Più sensibile di Sarri” (Di domenica 15 maggio 2022) Oltre a Lorenzo Insigne anche Faouzi Ghoulam lascerà Napoli al termine della stagione, dopo nove anni di azzurro. Una carriera costellata di infortuni quella del terzino algerino, che al top della sua carriera, quando veniva considerato uno dei migliori terzini d’Europa si è infortunato al ginocchio, poi un nuovo pesante stop dopo il rientro ne hanno praticamente bloccato la carriera. Il giocatore è rimasto al Napoli fino alla scadenza naturale del contratto, ma non resterà ancora in azzurro. Addirittura si parla di possibile carriera finita per Ghoulam. Durante Napoli-Genoa, Luciano Spalletti ha voluto concedere la passerella anche a Ghoulam che è entrato in campo nella ripresa per giocare l’ultimo spezzone di partita con la maglia azzurra nello stadio Maradona. Sicuramente un bellissimo gesto quello ... Leggi su napolipiu (Di domenica 15 maggio 2022) Oltre a Lorenzo Insigne anche Faouzilascerà Napoli al termine della stagione, dopo nove anni di azzurro. Una carriera costellata di infortuni quella del terzino algerino, che al top della sua carriera, quando veniva considerato uno dei migliori terzini d’Europa si è infortunato al ginocchio, poi un nuovo pesante stop dopo il rientro ne hanno praticamente bloccato la carriera. Il giocatore è rimasto al Napoli fino alla scadenza naturale del contratto, ma non resterà ancora in azzurro. Addirittura si parla di possibile carriera finita per. Durante Napoli-Genoa, Luciano Spalletti ha voluto concedere la passerella anche ache è entrato innella ripresa per giocare l’ultimo spezzone di partita con la maglia azzurra nello stadio. Sicuramente un bellissimo gesto quello ...

napolipiucom : Ghoulam in campo all'ultima al Maradona, i tifosi: 'Più sensibile di Sarri' #Ghoulam #Insigne #napoli… - BTwoEl : GRAZIE ?? Nulla da aggiungere a quello che avete dato in campo, tra alti e bassi, tra gioie e dolori avete onorato q… - ilaria_tufano : Ghoulam in campo. Oggi essere tifosi del Napoli è particolarmente difficile. #NapoliGenoa - poli_flo : spero che Spalletti metta Ghoulam sia per salutarlo sia per togliere Rui dal campo e non farci schiattare in corpo fino all’ultimo. - Alberto_Caccia : C'è chi ha indossato i panni della Bandiera, per andar via alla prima vera offertona, e chi ha dato tutto (letteral… -