Formazioni ufficiali Cagliari Inter | le scelte degli allenatori

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #MilanAtalanta - DiMarzio : #SerieA, #CagliariInter | Le formazioni ufficiali - news24_inter : Le formazioni ufficiali di Milan - sportface2016 : #CagliariInter, le formazioni ufficiali - CalcioPillole : Le formazioni ufficiali di #CagliariInter, posticipo della domenica di Serie A: i nerazzurri devono rispondere alla… -

Ledi Cagliari - Inter CAGLIARI (3 - 5 - 2) : Cragno; Ceppitelli, Altare, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti Allenatore : Agostini INTER (...Milan - Atalanta,Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli Atalanta (3 - 4 - 2 - ...Una partita che vale una stagione. Cagliari e Inter si giocano tanto in questa penultima giornata di campionato. I rossoblù sono obbligati a vincere per sperare ancora nella salvezza, i nerazzurri per ...La festa per la Coppa Italia è ormai alle spalle, adesso non rimane che concentrarsi al massimo per provare a chiudere il campionato nella migliore maniera possibile. Mancano 180 minuti ...