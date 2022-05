Eclissi di Luna Rossa nella notte tra il 15 e 16 maggio, a che ora e come vederla (Di domenica 15 maggio 2022) Un’occasione unica e imperdibile delle prossime ore sarà l’Eclissi di Luna Rossa nella notte tra questa domenica 15 e domani lunedì 16 maggio. A che ora si potrà godere del fenomeno dalla nostra Italia? I veri appassionati dovranno davvero svegliarsi prestissimo per non perdersi l’opportunità di alzare gli occhi al cielo e assistere ad un fenomeno abbastanza unico nel suo genere. A che ora l’Eclissi L vera e propria fase di Eclissi parziale comincerà alle 4:20 di domani mattina ma il picco del fenomeno si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino, ossia quando il nostro satellite sarà tramontato per la nostra penisola (ovvero alle 5:51). Ciò non toglie che l’appuntamento sarà comunque fruibile in buona parte in ogni zona del nostro paese. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Un’occasione unica e imperdibile delle prossime ore sarà l’ditra questa domenica 15 e domani lunedì 16. A che ora si potrà godere del fenomeno dalla nostra Italia? I veri appassionati dovranno davvero svegliarsi prestissimo per non perdersi l’opportunità di alzare gli occhi al cielo e assistere ad un fenomeno abbastanza unico nel suo genere. A che ora l’L vera e propria fase diparziale comincerà alle 4:20 di domani mattina ma il picco del fenomeno si registrerà tra le 5.30 e le 6.50 del mattino, ossia quando il nostro satellite sarà tramontato per la nostra penisola (ovvero alle 5:51). Ciò non toglie che l’appuntamento sarà comunque fruibile in buona parte in ogni zona del nostro paese. ...

Link4Universe : Visto che sarà visibile un'eclissi totale di #Luna, promemoria per voi: è uno dei metodi migliori per vedere che la… - Link4Universe : Pronti per l'eclissi lunare? La mattina del lunedì, prima dell'alba, si vedrà anche da noi anche se non vedremo la… - repubblica : Eclissi totale di luna nella notte tra il 15 e il 16 maggio: come vederla [di Matteo Marini] - LLaurin42 : Luna Piena di Maggio ed Eclissi in Scorpione! Che c'entra Toro? - LLaurin42 : Luna Piena di Maggio ed Eclissi in Scorpione! Che c’entra Toro? -