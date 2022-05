Djokovic-Tsitsipas sarà in tv su Italia1! Orario in chiaro e programma Finale ATP Roma 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Internazionali d’Italia 2022 sono arrivati all’ultima giornata. Si decideranno quest’oggi i vincitori di questa edizione del torneo ospitato dal Foro Italico, con la Finale maschile che vedrà protagonisti Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas nella riedizione dell’ultimo atto del Roland Garros 2021. Un match che promette scintille: il numero 1 al mondo è reduce dalla millesima vittoria in carriera con Casper Ruud e vorrà mettersi in bacheca il trentottesimo Masters1000 della carriera, mentre il greco vorrà fare nuovamente un ulteriore step per rendere noto a tutti di essere ormai uno dei giocatori più forti in circolazione sulla terra rossa dopo i due titoli consecutivi a Montecarlo. Il match sarà trasmesso in chiaro da Italia 1, con inizio presumibilmente alle ore 16.00: la ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Gli Internazionali d’Italiasono arrivati all’ultima giornata. Si decideranno quest’oggi i vincitori di questa edizione del torneo ospitato dal Foro Italico, con lamaschile che vedrà protagonisti Novake Stefanosnella riedizione dell’ultimo atto del Roland Garros 2021. Un match che promette scintille: il numero 1 al mondo è reduce dalla millesima vittoria in carriera con Casper Ruud e vorrà mettersi in bacheca il trentottesimo Masters1000 della carriera, mentre il greco vorrà fare nuovamente un ulteriore step per rendere noto a tutti di essere ormai uno dei giocatori più forti in circolazione sulla terra rossa dopo i due titoli consecutivi a Montecarlo. Il matchtrasmesso inda Italia 1, con inizio presumibilmente alle ore 16.00: la ...

