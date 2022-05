DIRETTA MotoGP, GP Francia 2022 LIVE: Bastianini minaccioso in scia a Bagnaia (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Bagnaia e Bastianini hanno fatto il vuoto. Miller a 2 secondi, Espargarò a 3?0, Quartararo a 3?3. -9 Aleix Espargarò si porta a soli 6 decimi da Miller per il terzo posto. L’australiano inizia a fare fatica con la soft al posteriore. Gli avversari montano una media. -9 Ora i due italiani sono i più veloci in pista. Quartararo perde mezzo secondo in un colpo solo. -10 Bagnaia e Bastianini sono insieme, Miller a 1?5, Aleix Espargarò a 2?2, Quartararo a 2?8. -10 Caduta per Jorge Martin alla curva 9. -11 Marc Marquez finisce largo e viene passato da Zarco: il francese è sesto. -11 Ricordiamo che Bastianini guida una Ducati Gresini, dunque non ufficiale. -11 Non cambia la situazione. Bastianini sta studiando le ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8hanno fatto il vuoto. Miller a 2 secondi, Espargarò a 3?0, Quartararo a 3?3. -9 Aleix Espargarò si porta a soli 6 decimi da Miller per il terzo posto. L’australiano inizia a fare fatica con la soft al posteriore. Gli avversari montano una media. -9 Ora i due italiani sono i più veloci in pista. Quartararo perde mezzo secondo in un colpo solo. -10sono insieme, Miller a 1?5, Aleix Espargarò a 2?2, Quartararo a 2?8. -10 Caduta per Jorge Martin alla curva 9. -11 Marc Marquez finisce largo e viene passato da Zarco: il francese è sesto. -11 Ricordiamo cheguida una Ducati Gresini, dunque non ufficiale. -11 Non cambia la situazione.sta studiando le ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? MASIA VINCE A LE MANS ? Ultimo giro da dimenticare per Foggia I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ? CADUTE PER MIR E MARTIN ?? BASTIANINI PRESSA PECCO (20/27) IL LIVE ? - infoitsport : DIRETTA MotoGP, GP Francia 2022 LIVE: Bagnaia al comando, 3° Bastianini. Risale Quartararo - News24_it : LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: in testa Bagnaia, 3° Bastianini. Quartararo in rimonta - OA Sport - xxxhgio : RT @SkySportMotoGP: ?? TRE DUCATI DAVANTI A TUTTI ?? PECCO AL COMANDO (12/27) IL LIVE ? -