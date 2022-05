Cominciata una serie di esercitazioni nell’oblast di Kaliningrad (Di domenica 15 maggio 2022) A Kaliningrad, exclave russa sul Baltico circondata da Lituania e Polonia, ha avuto inizio una serie di esercitazioni estive che hanno coinvolto le forze armate presenti nell’oblast. Il ministero della Difesa russo fa sapere che per l’inizio del periodo di addestramento estivo saranno preparate più di 800 installazioni di bersagli nei campi di addestramento e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 maggio 2022) A, exclave russa sul Baltico circondata da Lituania e Polonia, ha avuto inizio unadiestive che hanno coinvolto le forze armate presenti. Il ministero della Difesa russo fa sapere che per l’inizio del periodo di addestramento estivo saranno preparate più di 800 installazioni di bersagli nei campi di addestramento e InsideOver.

