ATP Roma 2022, Novak Djokovic: “Orgoglioso delle 1000 vittorie, con Tsitsipas finale complicata” (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic è ancora in corsa. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto ieri Casper Ruud nelle semifinali degli Internazionali d’Italia raggiungendo l’ultimo atto di un Masters1000 per la cinquantacinquesima volta in carriera. Numero da capogiro, come quello delle mille vittorie, traguardo celebrato proprio in occasione del successo con il norvegese. Al termine del match con Ruud, Nole ha descritto brevemente la sfida: “Penso di aver giocato bene, in maniera fantastica fino al 4-0, poi ho rallentato, non avevo le stesse sensazioni per 15 o 20 minuti. Ha colto l’occasione di rientrare, ma chiudere nel decimo gioco era importante. Ad inizio secondo set abbiamo combattuto, ma avevo le mie chance, per poi alzare nuovamente il livello alla fine“. Inevitabile non parlare della vittoria numero ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)è ancora in corsa. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto ieri Casper Ruud nelle semifinali degli Internazionali d’Italia raggiungendo l’ultimo atto di un Mastersper la cinquantacinquesima volta in carriera. Numero da capogiro, come quellomille, traguardo celebrato proprio in occasione del successo con il norvegese. Al termine del match con Ruud, Nole ha descritto brevemente la sfida: “Penso di aver giocato bene, in maniera fantastica fino al 4-0, poi ho rallentato, non avevo le stesse sensazioni per 15 o 20 minuti. Ha colto l’occasione di rientrare, ma chiudere nel decimo gioco era importante. Ad inizio secondo set abbiamo combattuto, ma avevo le mie chance, per poi alzare nuovamente il livello alla fine“. Inevitabile non parlare della vittoria numero ...

