Atlantide esiste davvero? La scoperta nel Pacifico fa sorgere dubbi e interrogativi (Di domenica 15 maggio 2022) Inquietante scoperta in fondo all'oceano Pacifico ha lasciato i sub esterrefatti. Si tratta di una strada che si trova sott'acqua probabilmente da molto tempo. Sarà forse appartenuta alla civiltà di Atlantide? Una strada in mezzo al mare non si era ancora vista, ma rappresenta una delle ultime scoperte degli archeologi marini. Di cosa si tratterà? Atlantide (web source)Un oceano pieno di sorprese L'oceano Pacifico nasconde molti segreti e nel corso del tempo ci ha regalato reperti archeologici di rara bellezza, che è riuscito a custodire quasi intatti. Ora porta alla luce una misteriosa strada gialla che mai si era vista in precedenza. La scoperta è avvenuta durante l'esplorazione di vulcani sottomarini e ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di un antico letto di un lago ...

