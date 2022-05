Armi all’Ucraina | Salvini chiede nuovo incontro a Draghi

Advertising

gparagone : Noi diamo armi all’Ucraina e loro ci chiudono il gas. Così è (se vi pare). - vitopetrocelli : “Il 31 marzo un solo senatore M5S votò contro l'invio delle armi all'Ucraina, Vito Petrocelli. Grazie soprattutto a… - fattoquotidiano : L'INVIO DELLE ARMI PESANTI ALL'UCRAINA “Non possiamo pensare che il governo vada avanti da sé, serve un mandato po… - eddylore82 : RT @Beaoh11: Comunque è curioso che si vada in pensione a 67 anni e mezzo, dopo che si ospita l'Africa gratis, si dà il reddito di cittadin… - missypippi : RT @Beaoh11: Comunque è curioso che si vada in pensione a 67 anni e mezzo, dopo che si ospita l'Africa gratis, si dà il reddito di cittadin… -

la Repubblica

...Conte e i 5 stelle che restano in pressing per ottenere un voto in Parlamento sull'invio delle... per Salvini "la Lega è un elemento di stabilità" per il governo di fronte alla crisi. E al ......dopo la dichiarazione del signor Borrell secondo cui 'questa guerra dovrebbe essere vinta sul campo di battaglia' e dopo il fatto che l'Unione Europea è leader nelle forniture di] .'... Ucraina, l'offerta Usa al Cremlino prima delle armi pesanti